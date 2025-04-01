Такі дані містить Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, приймання документів до 1 класів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Стартувало приймання учнів до 1 класу

Щоб подати документи дитини, батьки або опікуни можуть звернутися у вибрану школу особисто або дистанційно, відправивши документи електронною чи звичайною поштою.

Для зарахування законні представники дитини повинні подати заяву, паспорт одного з дорослих із реєстрацією та оригінал і копію свідоцтва про народження дитини. У разі відсутності свідоцтва його можна замінити довідкою про звернення по захист в Україні.

Також для зарахування на очне або змішане навчання потрібна довідка від педіатра або сімейного лікаря № 086/о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)".

Ще можуть знадобитись такі додаткові документи:

документи про пільги;

заяву про надання згоди на обробку персональних даних;

довідка про щеплення;

фотографія 3,5х4,5 сантиметра для особової справи дитини тощо.

Для дитини з особливими освітніми потребами необхідно надати висновок про комплексну психологічно-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Право першочергового зарахування до перших класів школи мають діти, які проживають на території обслуговування цього закладу освіти, брати чи сестри, яких вже вчаться в цій школі та діти працівників школи.

Водночас діти зі статусом ВПО такого пріоритету не мають. Їхні батьки повинні подати документи до найближчої до місця проживання школи.

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