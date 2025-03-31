Про це він сказав в ефірі на Youtube-каналі Сейфплейс, інформує 24 Канал. Також зізнався, скільки заробляє у школі.

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Яка найбільша проблема вчителів в Україні

Циганков каже: педагоги, які отримують невеликі зарплати, думають, як прогодувати родину і заробити на життя, а не про те, як надихати учнів.

Вчителі у маленьких містах отримують 8 тисяч. І приходить на роботу людина за 8 тисяч гривень розповісти щось дітям. І ще треба, щоб вона була хорошою людиною. Але немає у неї мотивації. Її мотивація – заробити собі на життя. Через те і виходить, що у дітей нічого не вкладають, вони просто пишуть конспекти,

– каже він.

Циганков при цьому зізнався, що отримує 15 тисяч гривень зарплати. Однак не всі йому повірили, коли він це озвучив.