Об этом он сказал в эфире на Youtube-канале Сейфплейс, информирует 24 Канал. Также признался, сколько зарабатывает в школе.

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Цыганков говорит: педагоги, которые получают небольшие зарплаты, думают, как прокормить семью и заработать на жизнь, а не о том, как вдохновлять учеников.

Учителя в маленьких городах получают 8 тысяч. И приходит на работу человек за 8 тысяч гривен рассказать что-то детям. И еще надо, чтобы он был хорошим человеком. Но нет у него мотивации. Его мотивация – заработать себе на жизнь. Из-за того и получается, что в детей ничего не вкладывают, они просто пишут конспекты,

– говорит он.

Цыганков при этом признался, что получает 15 тысяч гривен зарплаты. Однако не все ему поверили, когда он это озвучил.