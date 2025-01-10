В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, с 1 января 2025 года устанавливается ежемесячная доплата в размере 1300 гривен за работу в неблагоприятных условиях. МОН дало дополнительные разъяснения по начислению, пишет 24 Канал, ссылаясь на НУШ.

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Как будут начислять доплату

Министерство образования и науки Украины своим письмом департаментам (управлениям) образования и науки, а также учреждениям общего среднего образования от 31 декабря 2024 года № 1/24704-24 предоставило разъяснения, о начислении новой доплаты педагогическим работникам учреждений общего среднего образования.

С нового 2025 года, всем педагогическим работникам ЗЗСО будет установлена ежемесячная доплата – 1300 гривен по основному месту работы. Выплату получат все, независимо от объема учебной нагрузки. Даже если учитель имеет меньше ставки, он гарантированно получит минимальную доплату.

Для учителей, которые имеют нагрузка больше ставки, размер доплаты определяется пропорционально. Например:

18 часов в неделю (полная ставка) – доплата 1300 гривен.

– доплата 1300 гривен. 20 часов в неделю – доплата 1444,44 гривны (1300 / 18*20).

– доплата 1444,44 гривны (1300 / 18*20). 25 часов в неделю – доплата 1805,56 гривны (1300 / 18*25).

Педагогам, которые работают на несколько ставок или в разных заведениях, доплата начисляется отдельно за каждое место работы пропорционально к объему нагрузки. Например:

Учитель с нагрузкой 16 (основное место работы), 4 и 5 часов в трех заведениях получит 1300 гривен в основном заведении, а в других – 288,89 гривны и 361,11 гривны соответственно.

Заместитель директора, который имеет учебную нагрузку 6 часов – доплата 1300 гривен как заместителю и 433,33 гривны как учителю.

Письмо от МОН приводит 18 различных комбинаций педагогической нагрузки, как пример расчетов новой доплаты. С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

Средства на доплату заложены в бюджет 2025 года из специальной субвенции. А общая сумма средств на этот год – 11,997 миллиарда гривен. В первом полугодии 2025 года средства субвенции распределены на январь – июнь, а это – более 4,6 миллиарда гривен.

По итогам анализа использования субвенции в первом полугодии 2025 года и с учетом количества педагогических ставок на начало 2025/2026 учебного года, Правительство отдельным решением распределит нераспределенный объем субвенции на первое полугодие нового учебного года.

Средства этой субвенции направляются только на выплату (с начислениями) доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, установленной постановлением Кабинета Министров Украины от 08.11.2024 № 1286,

– отмечено в письме МОН.

Важные уточнения, которые стоит принять во внимание

Доплата является частью заработной платы, поэтому учитывается при расчете средней зарплаты для отпусков.

Она не выплачивается за периоды, когда педагогический работник фактически не работает (отпуск, простой, приостановление трудового договора и т.д.).

Правительство также разрешило органам местного самоуправления устанавливать аналогичную доплату педагогам других заведений, которые финансируются из местных бюджетов.

Напомним! Решение о введении такой доплаты принято Правительством в декабре 2024 года.