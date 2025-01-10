Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, з 1 січня 2025 року встановлюється щомісячна доплата в розмірі 1300 гривень за роботу в несприятливих умовах. МОН дало додаткові роз'яснення щодо нарахування, пише 24 Канал, посилаючись на НУШ.

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Як будуть нараховувати доплату

Міністерство освіти і науки України своїм листом департаментам (управлінням) освіти і науки, а також закладам загальної середньої освіти від 31 грудня 2024 року № 1/24704-24 надало роз’яснення, щодо нарахування нової доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

З нового 2025 року, усім педагогічним працівникам ЗЗСО буде встановлено щомісячну доплату – 1300 гривень за основним місцем роботи. Виплату отримають усі, незалежно від обсягу навчального навантаження. Навіть якщо вчитель має менше ставки, він гарантовано отримає мінімальну доплату.

Для вчителів, які мають навантаження більше ставки, розмір доплати визначається пропорційно. Наприклад:

18 годин на тиждень (повна ставка) – доплата 1300 гривень.

– доплата 1300 гривень. 20 годин на тиждень – доплата 1444,44 гривні (1300 / 18*20).

– доплата 1444,44 гривні (1300 / 18*20). 25 годин на тиждень – доплата 1805,56 гривні (1300 / 18*25).

Педагогам, які працюють на декілька ставок або у різних закладах, доплата нараховується окремо за кожне місце роботи пропорційно до обсягу навантаження. Наприклад:

Вчитель з навантаженням 16 (основне місце роботи), 4 і 5 годин у трьох закладах отримає 1300 гривень в основному закладі, а в інших – 288,89 гривні та 361,11 гривні відповідно.

Заступник директора, який має навчальне навантаження 6 годин – доплата 1300 гривень як заступнику і 433,33 гривні як вчителю.

Лист від МОН наводить 18 різних комбінацій педагогічного навантаження, як приклад розрахунків нової доплати. З повним текстом листа можна ознайомитись за посиланням.

Кошти на доплату закладено у бюджет 2025 року зі спеціальної субвенції. А загальна сума коштів на цей рік – 11,997 мільярда гривень. У першому півріччі 2025 року кошти субвенції розподілено на січень – червень, а це – понад 4,6 мільярда гривень.

За підсумками аналізу використання субвенції у першому півріччі 2025 року та з урахуванням кількості педагогічних ставок на початок 2025 / 2026 навчального року, Уряд окремим рішенням розподілить нерозподілений обсяг субвенції на перше півріччя нового навчального року.

Кошти цієї субвенції спрямовуються лише на виплату (з нарахуваннями) доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, що встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2024 № 1286,

– наголошено в листі МОН.

Важливі уточнення, які варто взяти до уваги

Доплата є частиною заробітної плати, тому враховується при розрахунку середньої зарплати для відпусток.

Вона не виплачується за періоди, коли педагогічний працівник фактично не працює (відпустка, простій, призупинення трудового договору тощо).

Уряд також дозволив органам місцевого самоврядування встановлювати аналогічну доплату педагогам інших закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів.

Нагадаємо! Рішення щодо впровадження такої доплати ухвалено Урядом у грудні 2024 року.