Об этом заявила заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова "Освитории", отмечает 24 Канал. И добавила: сейчас есть 750 тысяч детей в возрасте от одного до шести лет, а в 2027 году их будет только 570 тысяч.

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Как МОН намерено сохранить сеть детских садов

Чиновница убеждена, что после войны в Украине будет бэби-бум. Поэтому крайне важно не потерять дошкольную инфраструктуру, как это произошло в 90-е годы прошлого века.

Тогда наши очень хорошие садики в городах-миллионниках развалились и сгнили. Или их быстренько продали, и они выполняют другие функции. Сейчас такого не произойдет,

– заверила она.

И рассказала, что на сегодня существует три способа сохранения помещений детских садов:

так называемая консервация, то есть сохранение зданий без изменения целевого использования. Но это достаточно дорогой для государства способ;

доукомплектация садиков младшими детьми. Если раньше дошкольное образование Украины фокусировалась на детях 3 – 6 лет, и их сделать приоритетом, то сейчас, чтобы не закрывать садики, предлагать места и для детей младшего возраста (от трех месяцев);

диверсификация ЗДО, когда незадействованное помещение не может быть продано или приватизировано. Его смогут использовать исключительно для предоставления образовательных услуг: это и молодежные центры, и внешкольные, и даже начальная школа или библиотека. Материально-техническую базу, к примеру, могут переместить в другой ЗДО.

В Украине более 73% детей дошкольного возраста посещают детсады. Худшая посещаемость детских садов – в прифронтовых регионах. Там существует проблема отсутствия укрытий или нет возможности организовать любую образовательную деятельность очно, даже если укрытие есть.

Ранее мы информировали о том, что воспитатели детсадов требуют немедленно повысить им зарплату до 15 тысяч.