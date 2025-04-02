Про це заявила заступниця міністра освіти і науки України з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова "Освіторії", зазначає 24 Канал. І додала: зараз є 750 тисяч дітей віком від одного до шести років, а у 2027 році їх буде лише 570 тисяч.

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Як МОН має намір зберегти мережу дитячих садків

Посадовиця переконана, що після війни в Україні буде бебі-бум. Тож вкрай важливо не втратити дошкільну інфраструктуру, як це сталося в 90-ті роки минулого століття.

Тоді наші дуже гарні садочки в містах-мільйонниках розвалились і згнили. Або їх хутенько продали, і вони виконують інші функції. Зараз такого не станеться,

– запевнила вона.

І розповіла, що на сьогодні існує три способи збереження приміщень дитячих садочків:

так звана консервація, тобто збереження будівель без зміни цільового використання. Але це досить дорогий для держави спосіб;

доукомплектація садочків молодшими дітьми. Якщо раніше дошкільна освіта України фокусувалася на дітях 3 – 6 років, і їх зробити пріоритетом, то зараз, щоб не закривати садочки, пропонуватимуть місця і для дітей молодшого віку (від трьох місяців);

диверсифікація ЗДО, коли незадіяне приміщення не може бути продане чи приватизоване. Його зможуть використовувати виключно для надання освітніх послуг: це і молодіжні центри, і позашкілля, і навіть початкова школа чи бібліотека. Матеріально-технічну базу, до прикладу, можуть перемістити до іншого ЗДО.

В Україні понад 73% дітей дошкільного віку відвідують дитсадки. Найгірша відвідуваність дитячих садочків – у прифронтових регіонах. Там існує проблема відсутності укриттів або немає можливості організувати будь-яку освітню діяльність очно, навіть якщо укриття є.

Раніше ми інформували про те, що вихователі дитсадків вимагають негайно підвищити їм зарплату до 15 тисяч.