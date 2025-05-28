Это стало возможным благодаря принятию постановления "О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 августа 2002 года № 1298". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Кабмин изменил тарифные разряды для работников образования

Постановление предусматривает следующие изменения:

увеличение тарифных разрядов для музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре учреждений дошкольного образования до 10 – 14 тарифных разрядов;

увеличение нижней границы тарифных разрядов для руководителей заведений дошкольного и внешкольного образования;

определение оплаты труда (тарифные разряды) для руководителя (заведующего) внутреннего структурного подразделения учреждения общего среднего образования (дошкольного подразделения, внешкольного подразделения, пансиона, интерната) на уровне 13 – 15 тарифных разрядов;

согласование наименований учебных заведений с терминологией, установленной действующим законодательством Украины.

Указанные изменения вступят в силу 1 января 2026 года.

В МОН также отметили, что учредители государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования могут воспользоваться правом, предоставленным им Законом Украины "О дошкольном образовании" и уже сейчас устанавливать должностные оклады работникам детсадов в размере, превышающем размер, определенный правительством.

Ранее мы информировали, что работникам детсадов увеличили отпуск до 56 дней.