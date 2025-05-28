Речь идет о миллиардах гривен. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в ответ на вопрос журналистки 24 Канала в рамках конференции "Образование новой Украины".

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В каком случае увеличат сумму "учительской тысячи"

Лисовой напомнил, что в Госбюджете 2025 года удалось найти дополнительные 12 миллиардов гривен на доплаты учителям. За работу в неблагоприятных условиях педагоги школ с января 2025 года получают доплаты к зарплате в размере 1 тысячи гривен. С сентября эта сумма вырастет вдвое – до 2 тысяч гривен.

Если на следующий год найдем еще дополнительные 12 миллиардов гривен, то сумма доплаты увеличится вдвое. Если будет найдено дополнительные 24 миллиардов гривен – соответственно,

– уточнил министр.

В целом, по его словам, для выполнения соответствующей статьи закона об образовании и существенного повышения зарплат педагогам надо более 300 миллиардов гривен.

Лисовой также отметил, что доплаты к зарплатам учителя могут получать и из местных бюджетов. По его словам, в тех случаях, где бюджет способен, а местная власть достаточно ответственная и ставит в приоритет для себя образование, органы местного самоуправления уже устанавливают свои отдельные надбавки для педагогов. И это, подчеркнул министр, прекрасно и правильно.

Отметим, что доплаты к зарплате из местного бюджета, учителя могут получать в этом году, в частности, во Львове, Одессе, Киеве.

Оксен Лисовой также рассказал, рассматривает ли правительство и МОН вопрос повышения зарплаты учителям в целом.