Сколько зарабатывают учителя в Украине, рассказало Министерство образования и науки Украины Новости.LIVE в ответ на официальный запрос. Об этом информирует 24 Канал.

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Какую среднюю зарплату получают учителя

Должностной оклад зависит от тарифного разряда и квалификационной категории. Учитывают в общую сумму зарплаты и обязательные надбавки, премии и доплаты.

Минимальная педагогическая ставка находится на уровне 7 270 гривен. Это доход работника без стажа, с минимальной надбавкой за престижность 5% и без доплат за дополнительную работу, например проверку ученических работ или заведование кабинетами.

Такой показатель был актуален по состоянию на февраль 2025 года. Поскольку размер зарплаты не достигает минимально установленного уровня, работодатель обязан увеличить сумму до 8 тысяч гривен. Поэтому месячный доход такого учителя должен составлять 8 тысяч гривен.

Месячная зарплата опытного учителя без доплат за дополнительную работу (высшая категория, педагогические звания, надбавка за стаж 30%, минимальная надбавка за престижность 5%) = 13 048 гривен,

– рассказали в МОН на запрос Новости.LIVE.

Интересно! В прошлом году Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира, рассказал в интервью 24 Каналу, что, по данным его коллег из Сумщины, педагогу, который приходит работать в школу на ставку без опыта, предлагают лишь до 6 тысяч гривен зарплаты.

Если работник выполняет дополнительную работу, например, является учителем начального инклюзивного класса, то его заработок в месяц будет находиться на уровне 19 330 гривен (имеет высшую категорию, педагогические звания, надбавку за стаж 30%, за престижность 20%, все доплаты).