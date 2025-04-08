Однако у государства сейчас нет нужного количества денег для реализации этой нормы. Об этом в интервью УНН заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, отмечает 24 Канал.

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Какую зарплату должны получать учителя

Бабак отметил: нет коллизии законодательства – есть вопрос финансовой состоятельности нашего государства.

Тем более на сегодняшнем этапе нашей истории, в условиях военного положения, выйти на такой, абсолютно правильный и справедливый минимальный уровень заработной платы наших педагогов,

– уточнил он.

Нардеп напомнил, что эту норму заложили в базовом Законе об образовании в 2017 году. Заключительными положениями правительства было поручение обеспечить до 2023 года поэтапную реализацию этой нормы. При этом предусмотреть ежегодное увеличение должностного оклада пропорционально росту доходов госбюджета.

Нардеп отметил, что в течение 2017 – 2021 годов Кабинет Министров своими решениями увеличивал оплату труда педагогических и научно-педагогических работников, как это и предусмотрено законом. Однако полномасштабное вторжение России в 2022 году помешало дальнейшей реализации этой нормы.

Сегодня среди высшего руководства нашего государства нет дискуссии относительно того, справедливый или не справедливый это минимальный уровень заработной платы наших педагогов. Все однозначно соглашаются с тем, что так должно быть. Но пока мы финансово не способны выйти на определенный базовым законом достойный уровень заработной платы педагогов,

– отметил Бабак.

Ранее мы писали, что Лисовой рассказал, на сколько учителям в этом году увеличили зарплату.