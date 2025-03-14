Таким образом, увеличение заработной платы педагогов выросло более чем на 10 процентов. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, информирует 24 Канал.
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Выросла ли в этом году зарплата учителей
Чиновник отметил, что вопрос социального обеспечения учителей является действительно большой проблемой и требует немедленного решения.
В этом году правительство обеспечило увеличение заработной платы более чем на 10 процентов. Этого, конечно, недостаточно. Это 12 миллиардов гривен, и сумма, на которую увеличена образовательная субвенция для оплаты труда учителям,
– уточнил министр.
Также глава МОН добавил, что проблема низкой заработной платы касается не только учителей, но всех педагогов и педагогов, работающих в сфере дошкольного, профессионального предвысшего, профессионального и высшего образования.
Согласно Закону "Об образовании" мы должны найти средства в объеме 270 миллиардов на увеличение заработной платы. И работаем над тем, чтобы или поэтапно, или одномоментно при появлении таких средств обеспечить выполнение этой статьи,
– резюмировал Лисовой.
Ранее в МОН разъяснили, кто из педагогов может получать доплату к зарплате.