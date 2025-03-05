Это в целом 74%. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные, обнародованные Украинским центром оценивания качества образования.

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Учителя истории сдали сертификационный тест лучше всех

Также значительный процент педагогов среди тех, кто преодолел "порог" в 60% правильных ответов, у учителей начальных классов. Из 1421 зарегистрированных это удалось 1031 учителю. Это 72,5%.

Из 425 зарегистрированных учителей украинского языка и литературы успешно сдали тестирование 268 – 63%.

Самые низкие показатели третий год подряд демонстрируют учителя математики. С 421 зарегистрированных на тестирование педагогов успешно преодолели первый этап сертификации 168 учителей, то есть почти 40%.

Информацию обо всех участниках сертификации, которые успешно прошли первый этап сертификации, передали в Государственную службу качества образования Украины.

Заметим, что за проведение следующих двух этапов – самооценки участниками собственного педагогического мастерства и изучение практического опыта работы участников сертификации – отвечает Государственная служба качества образования и ее территориальные органы.