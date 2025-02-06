Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Там напомнили, что нужно помнить при подготовке к сертификации.

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Как подготовиться к сертификации учителей

Педагогам советуют прежде всего ознакомиться с программами тестирования и общими характеристиками сертификационных работ.

Содержание тестов независимого тестирования в рамках сертификации определено соответствующими программами. Ориентировочное распределение заданий по разделам / подразделам программ и схемы начисления баллов за выполнение тестовых заданий утвердили приказами Украинского центра оценивания качества образования. Тесты составили на украинском языке.

Результаты тестирования будут определять на основании набранного участником / участницей сертификации количества баллов за выполнение всех тестовых заданий.

Важно! Для успешного прохождения независимого тестирования и участия в следующем этапе участник / участница сертификации должны набрать не менее 60% от максимального количества тестовых баллов.

Какие задания будут содержать тесты

Тест для учителей начальных классов будет содержать 85 заданий двух форм: с выбором одного правильного ответа (80 заданий) и открытой формы с коротким ответом (5 заданий), – на выполнение которых будет отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник / участница сертификации, правильно выполнив все задания теста, – 90.

Тест для учителей языково-литературной образовательной области также будет содержать 85 заданий двух форм: с выбором одного правильного ответа (75 заданий) и на установление соответствия ("логические пары") (10 заданий), – на выполнение которых будет отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник / участница сертификации, правильно выполнив все задания теста, – 115.

Тест для учителей математической образовательной области будет содержать 70 заданий трех форм: с выбором одного правильного ответа (57 заданий), на установление соответствия ("логические пары") (3 задания) и открытой формы с коротким ответом (10 заданий), – на выполнение которых будет отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационного теста, – 86.

Тест для учителей истории и гражданских дисциплин будет содержать 80 заданий четырех форм: с выбором одного правильного ответа (69 заданий), на установление соответствия ("логические пары") (4 задания), на установление правильной последовательности (4 задания) и с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа (3 задания), – на выполнение которых будет отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник / участница сертификации, правильно выполнив все задания теста, – 106.

Поэтому педагогам советуют ознакомиться с образцами соответствующих сертификационных работ, размещенными на сайте УЦОКО в рубрике "Подготовка". А попрактиковаться в выполнении тестовых заданий для каждой категории участников можно с помощью тренажера от Львовского регионального центра оценивания качества образования, где распределение заданий в тестах по содержанию и форме максимально приближено к тесту сертификационной работы для педагогических работников с учетом специфики компьютерного тестирования.