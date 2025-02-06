В МОН объяснили, что эта выплата не приведет к уменьшению доплаты к минимальной заработной плате, которую получают эти учителя. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Получат ли доплаты учителя с минимальной зарплатой

В МОН отметили, что правительство изменило название вышеупомянутой доплаты с "за особые условия работы" на "за работу в неблагоприятных условиях труда". Так урегулировали неучет этой доплаты для исчисления размера зарплаты работника для обеспечения ее минимального размера.

Если месячная заработная плата работника ниже, чем законодательно определенная минимальная (8000 гривен на февраль 2025 года), работодатель проводит доплату до уровня минимальной заработной платы. Для исчисления размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера не учитывается доплата за работу в неблагоприятных условиях труда,

– сообщили в МОН.

Интересно! Вышеупомянутую доплату (1000 гривен) уже получают почти 500 тысяч учителей в Украине.

Итак, эту доплату начисляют сверх минимальной заработной платы. Если педагогу до появления "учительской тысячи" устанавливали доплату к минимальной заработной плате, то эта доплата остается такой же. "Учительскую тысячу" взамен дополнительно начисляют сверх минимальной заработной платы.

Пример: учитель не имеет категории, стажа работы, получает минимальную надбавку за престижность (5%) и не выполняет дополнительной работы, за которую предусмотрены доплаты (классное руководство, проверка учебных работ, заведование кабинетом, работа в инклюзивном классе и т.д.). Тогда начисленная месячная заработная плата (в случае нагрузки 18 часов в неделю) составит 7269,57 гривен. Такому педагогу должны доплачивать до минимальной зарплаты 730,43 гривен,

– уточнили в ведомстве.

И добавили, что с 1 января 2025 года установили доплату за неблагоприятные условия труда в размере 1300 гривен. С этой доплатой начисленная заработная плата составит 9300 гривен (8000 гривен + 1300 гривен).