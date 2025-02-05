Педагоги будут получать уже 2000 гривен. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, отмечает 24 Канал.

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Какую доплату с сентября будут получать учителя

Премьер-министр сообщил, что на соответствующую программу "Учительская доплата", которая предусматривает выплату вышеупомянутых доплат педагогам, государство выделило 12 миллиардов гривен субвенции. Этими средствами планируют охватить почти полмиллиона учителей в Украине.

С января этого года педагоги в школах получают дополнительную ежемесячную выплату. Речь идет о доплате от 1000 гривен "на руки" в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен,

– подчеркнул чиновник.

Также премьер уточнил, что программа "Учительская доплата" – одна из программ "Зимней поддержки".

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О чем должны помнить учителя