Освітяни отримуватимуть вже 2000 гривень. Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, зазначає 24 Канал.

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Яку доплату з вересня отримуватимуть вчителі

Прем'єр-міністр повідомив, що на відповідну програму "Вчительська доплата", яка передбачає виплату вищезазначених доплат освітянам, держава виділила 12 мільярдів гривень субвенції. Цими коштами планують охопити майже пів мільйона вчителів в Україні.

З січня цього року педагоги в школах отримують додаткову щомісячну виплату. Мова йде про доплату від 1000 гривень "на руки" залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч гривень,

– наголосив посадовець.

Також прем'єр уточнив, що програма "Вчительська доплата" – одна із програм "Зимової підтримки".

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Про що мають пам'ятати вчителі