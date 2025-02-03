Міністерство освіти і науки України надало роз'яснення, зокрема щодо оплати праці педагогів у дитсадках. Про це інформує 24 Канал з посиланням на лист відомства.

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Як нараховуватимуть зарплату "дошкільникам"

Питання оплати праці цих освітян унормують наказом відомства, який наразі перебуває у Міністерстві юстиції.

Документ встановлює, що посадовий оклад працівника дошкілля встановлюватимуть за робочий час, визначений відповідно до законодавства.

Длля керівника, вихователя-методиста, соціального педагога, асистента вихователя – це 35 годин на тиждень. Для вихователя, практичного психолога та інших педагогічних працівників – 30 годин на тиждень.

Норма педагогічного навантаження (безпосереднє здійснення освітнього процесу з вихованцями), яка відтепер є складовою робочого часу, становитиме для:

вихователя, інструктора з фізкультури – 25 годин на тиждень;

музичного керівника – 24 години на тиждень;

практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда – 20 годин на тиждень;

керівника гуртка (студії, секції тощо), вчителя – 18 годин на тиждень.

Робота педагога понад норму педагогічного навантаження (виконання методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором) може відбуватися і поза межами дитсадка.

Щодо годин заміщення тимчасово відсутніх педагогічних працівників, то такі години не мають враховувати в норму робочого часу та повинні оплачувати додатково.

Вихователям і помічникам вихователів, які працюють у групах з перевищенням норм наповнюваності груп, мають встановити доплату за кожного вихованця понад визначену норму у розмірі частки посадового окладу відповідного працівника.