Министерство образования и науки Украины предоставило разъяснения, в частности по оплате труда педагогов в садиках. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на письмо ведомства.

Смотрите также Семейные детские сады смогут принимать не более 10 воспитанников

Как будут начислять зарплату "дошкольникам"

Вопрос оплаты труда этих педагогов унормируют приказом ведомства, который сейчас находится в Министерстве юстиции.

Документ устанавливает, что должностной оклад работника дошкольного образования будут устанавливать за рабочее время, определенное в соответствии с законодательством.

Для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя – это 35 часов в неделю. Для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников – 30 часов в неделю.

Норма педагогической нагрузки (непосредственное осуществление образовательного процесса с воспитанниками), которая отныне является составляющей рабочего времени, составит для:

воспитателя, инструктора по физкультуре – 25 часов в неделю;

музыкального руководителя – 24 часа в неделю;

практического психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда – 20 часов в неделю;

руководителя кружка (студии, секции и т.д.), учителя – 18 часов в неделю.

Работа педагога сверх нормы педагогической нагрузки (выполнение методической, организационной работы и другой педагогической деятельности, предусмотренной трудовым договором) может происходить и за пределами садика.

Что касается часов замещения временно отсутствующих педагогических работников, то такие часы не должны учитывать в норму рабочего времени и должны оплачивать дополнительно.

Воспитателям и помощникам воспитателей, которые работают в группах с превышением норм наполняемости групп, должны установить доплату за каждого воспитанника сверх определенной нормы в размере доли должностного оклада соответствующего работника.