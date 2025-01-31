Соответствующую норму содержит проект Положения о семейном детском саду, который на общественное обсуждение предложило Министерство образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Сколько детей может учиться в семейном садике

Обустроить семейный детсад можно будет в индивидуальном жилом доме (с придомовым участком), в котором проживает семья и который соответствует санитарным требованиям. На придомовом участке семейного сада обустраивают игровую площадку.

Предоставлять образовательные услуги можно будет детям от рождения, которые находятся в семейных отношениях, и детям, которые не являются членами семьи.

Для организации деятельности семейный сад сможет привлекать на договорной основе физических и юридических лиц, а также родственников. Учредитель сада должен иметь соответствующую лицензию на деятельность.

Деятельность семейного сада должны обеспечивать лица, моральные качества и физическое и психическое состояние здоровья которых позволяют им выполнять профессиональные обязанности.

Персонал семейного сада должен проходить обязательный медосмотр, что указывают в личной медицинской книжке.

Также учредитель должен обеспечить семейный сад простейшим укрытием и средствами для оказания домедицинской помощи. А также организовать питание детей.

Финансировать деятельность этих садов будут за счет учредителя и из других источников, не запрещенных законодательством.

Замечания и предложения к проекту Положения принимают в произвольной форме до 14 февраля 2025 года на электронный адрес svitlana.nerianova@mon.gov.ua.