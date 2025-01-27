Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой Укринформу.

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Количество первоклассников в Украине снизится

Заместитель главы МОН отметила, что количество тех детей, которые сейчас учатся в первом классе относительно тех, которые учатся в седьмом, меньше более чем на 30%.

Если взять статистику рождаемости последних лет, то к 2029 году в первый класс пойдут еще на 30% меньше детей, чем сейчас учатся в первом классе. Опираясь на эти данные, мы должны строить нашу будущую инфраструктурную политику,

– отметила Кузьмичева.

По ее словам, говорится прежде всего о подготовке действующей сети учебных заведений к новым реалиям. Ведь на первом месте должно быть качество предоставляемых образовательных услуг.

Мы можем дальше продолжать замалчивать и быть в иллюзии, что почти 13 тысяч школ по Украине имеют потенциал для жизни. Это может быть политически выгодной позицией. Но соответствует ли это действительности? Нет, конечно. Ведь более 50% школ уже сейчас имеют наполненность 200 и менее детей. А дальше будет еще меньше. И все это влияет на качество образования,

– добавила чиновница.

По ее словам, главную роль в оптимизации сети школ должны играть именно общины. При этом надо учитывать не на количество зданий, а возможность предоставления качественного образования детям, чтобы они были конкурентоспособны на рынке труда.

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