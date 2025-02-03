Тобто менше ніж 8 тисяч гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на роз'яснення, опубліковане на порталі "Бухгалтерія".
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Хто з вчителів не відчує отримання доплат
Так, нарахування освітянам зарплати за січень 2025 року такої самої, як у грудні 2024 році, пояснюють доплатою до мінімальної заробітної плати. У деяких випадках ця доплата може бути майже повністю компенсована "вчительською тисячею".
Якщо в освітянина заробітна плата менша за мінімальну, тоді нараховується доплата до мінімальної зарплатні. Наприклад, для 11-го тарифного розряду доплата для заробітної плати на рівні "голого" окладу в грудні 2024 року становить 1706 гривень. Однак уже в січні, за наявності доплати уряду у розмірі 1300 гривень, доплата до мінімальної заробітної плати скоротиться до 406 гривень (1706 – 1300).
Тобто, незважаючи на щомісячну доплату у розмірі 1300 гривень, у такому разі зарплата педагога де-факто не зміниться.
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Що відомо про доплати вчителям
- З 1 січня 2025 року вчителі в Україні отримують щомісячну доплату до зарплати у розмірі 1000 гривень, яка зросте до 2000 гривень з 1 вересня.
- У МОН зазначили, що доплати передбачені для всіх педагогічних працівників шкіл: вчителів, психологів, керівників гуртків тощо.
- Кошти нараховуватимуть незалежно від того, чи вчитель звернувся, чи не звернувся. Їх заклали у державний бюджет на 2025 рік.