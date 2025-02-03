Тобто менше ніж 8 тисяч гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на роз'яснення, опубліковане на порталі "Бухгалтерія".

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Хто з вчителів не відчує отримання доплат

Так, нарахування освітянам зарплати за січень 2025 року такої самої, як у грудні 2024 році, пояснюють доплатою до мінімальної заробітної плати. У деяких випадках ця доплата може бути майже повністю компенсована "вчительською тисячею".

Якщо в освітянина заробітна плата менша за мінімальну, тоді нараховується доплата до мінімальної зарплатні. Наприклад, для 11-го тарифного розряду доплата для заробітної плати на рівні "голого" окладу в грудні 2024 року становить 1706 гривень. Однак уже в січні, за наявності доплати уряду у розмірі 1300 гривень, доплата до мінімальної заробітної плати скоротиться до 406 гривень (1706 – 1300).

Тобто, незважаючи на щомісячну доплату у розмірі 1300 гривень, у такому разі зарплата педагога де-факто не зміниться.

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Що відомо про доплати вчителям