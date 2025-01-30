Це передбачають погоджені депутатами ЛМР на сесії зміни до програми "Педагоги, які надихають". Ці зміни визначають також порядок обрання тисячі освітян для преміювання та суму премії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Вчителі у Львові зможуть отримати додаткові 15 тисяч щомісяця

Програму ухвалили минулого року. А з лютого 2025 року педагоги зможуть отримувати додаткову винагороду.

Зміни стосувалися затвердження самої суми преміювання – 15 тисяч гривень кожного місяця впродовж одного року. Загалом премія надаватиметься для 1000 педагогів, тож в кожній школі буде кілька премійованих освітян,

– розповів Андрій Закалюк, начальник управління освіти Львова.

У програмі прописали порядок обрання "педагогів, що надихають". Відбір триватиме у межах трьох етапів:

перший етап – анонімне голосування серед учнів;

другий – професійне тестування педагогічних працівників;

третій – оцінювання експертної групи, в яку входитимуть освітяни, батьки і представники учнівського самоврядування.

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Хто зможе отримувати премії

Отримувати премії зможуть:

вчителі шкіл Львівської громади, які працюють не менше ніж один рік у відповідному закладі освіти на посаді вчителя за основним місцем праці з тижневим навантаженням, що становить не менше 18 годин на тиждень; соціальні педагоги, практичні психологи, педагоги-організатори, які працюють не менше одного року у відповідному закладі освіти на зазначеній посаді за основним місцем праці з навантаженням 40 годин на тиждень.

керівники гуртків закладів позашкільної освіти, які працюють не менше ніж один рік у зазначених закладах за основним місцем праці з тижневим навантаженням, що становить не менше 18 годин на тиждень.

викладачі та концертмейстери мистецьких та музичних шкіл Львівської міської територіальної громади, які працюють не менше ніж один рік у зазначених закладах культури за основним місцем праці з тижневим навантаженням, що в сумі становить не менше ніж 18 годин на тиждень.

Програма "Педагоги, які надихають" діятиме впродовж 2025 – 2030 років. Освітян на преміювання обиратимуть кожного року терміном на 12 місяців.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року вчителі в Україні отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати у розмірі 1000 гривень, яка зросте до 2000 гривень з 1 вересня.