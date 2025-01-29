Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону. Педагогиня при цьому поділилася секретами, як їй вдається так добре ладнати зі своїми учнями.
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Найкраща вчителька України поділилась секретами викладання
Леся Павлюк перша в Івано-Франківську почала працювати з інклюзивним класом. Вона не лише ділиться з учнями знаннями, а й намагається підтримувати їх емоційно. Адже в час війни дітям треба гарантувати й відчуття безпеки.
Вчителька переконана, що нормалізації емоцій дітей сприяють м'які іграшки. Тому освітянка дозволяє учням брати їх до класу та мати змогу обійняти навіть в час навчального процесу.
Важливо! Українська вчителька Леся Павлюк потрапила до списку 50 найкращих педагогів світу.
Я дозволяю дітям приносити мʼякі іграшки, адже бачу, як важливо їм обняти свої ж м'які іграшки,
– уточнює освітянка.
Вона також ділиться іншими секретами роботи.
Для мене дуже важлива довіра між мною і дітьми. Це маленькі діти, і навіть інколи буває, що вони мене своєю мамою називають,
– зізнається Павлюк.
Каже, що довіру учнів їй гарантує правильно знайдений до них підхід. Тож не дивно, що школярі відразу біжать її обіймати, коли тільки бачать у коридорі. Навіть розповідають, яку іграшку принесли сьогодні.
Я намагаюся оцю стежинку вибудувати до кожного. З кимось вже вдалося, з кимось ще у процесі,
– каже педагогиня.
Мати учнів, яких навчає Павлюк, каже: вчителька намагається кожну тему інтегрувати у реальне життя. Діти з нею вчаться легко.
Зазначимо, що бути вчителькою – дитяча мрія Лесі Павлюк.
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Що відомо про Лесю Павлюк
- Найкращою вчителькою України у 2024 році стала Леся Павлюк з Івано-Франківська.
- Вона розробляє нові методики й впроваджує їх у навчальний процес.
- У 2020 році вона потрапила до списку 50 кращих вчителів України.
- Також педагогиня є переможницею обласного туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року — 2019" у номінації "Вчитель інклюзивного класу".
- Також потрапила до списку 50 найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize 2024.