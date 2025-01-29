Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону. Педагогиня при цьому поділилася секретами, як їй вдається так добре ладнати зі своїми учнями.

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Найкраща вчителька України поділилась секретами викладання

Леся Павлюк перша в Івано-Франківську почала працювати з інклюзивним класом. Вона не лише ділиться з учнями знаннями, а й намагається підтримувати їх емоційно. Адже в час війни дітям треба гарантувати й відчуття безпеки.

Вчителька переконана, що нормалізації емоцій дітей сприяють м'які іграшки. Тому освітянка дозволяє учням брати їх до класу та мати змогу обійняти навіть в час навчального процесу.

Важливо! Українська вчителька Леся Павлюк потрапила до списку 50 найкращих педагогів світу.

Я дозволяю дітям приносити мʼякі іграшки, адже бачу, як важливо їм обняти свої ж м'які іграшки,

– уточнює освітянка.

Вона також ділиться іншими секретами роботи.

Для мене дуже важлива довіра між мною і дітьми. Це маленькі діти, і навіть інколи буває, що вони мене своєю мамою називають,

– зізнається Павлюк.

Каже, що довіру учнів їй гарантує правильно знайдений до них підхід. Тож не дивно, що школярі відразу біжать її обіймати, коли тільки бачать у коридорі. Навіть розповідають, яку іграшку принесли сьогодні.

Я намагаюся оцю стежинку вибудувати до кожного. З кимось вже вдалося, з кимось ще у процесі,

– каже педагогиня.

Мати учнів, яких навчає Павлюк, каже: вчителька намагається кожну тему інтегрувати у реальне життя. Діти з нею вчаться легко.

Зазначимо, що бути вчителькою – дитяча мрія Лесі Павлюк.

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Що відомо про Лесю Павлюк