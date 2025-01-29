Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона. Педагог при этом поделилась секретами, как ей удается так хорошо ладить со своими учениками.
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Лучшая учительница Украины поделилась секретами преподавания
Леся Павлюк первая в Ивано-Франковске начала работать с инклюзивным классом. Она не только делится с учениками знаниями, но и пытается поддерживать их эмоционально. Ведь во время войны детям надо гарантировать и ощущение безопасности.
Учительница убеждена, что нормализации эмоций детей способствуют мягкие игрушки. Поэтому педагог позволяет ученикам брать их в класс и иметь возможность обнять даже во время учебного процесса.
Важно! Украинская учительница Леся Павлюк попала в список 50 лучших педагогов мира.
Я позволяю детям приносить мягкие игрушки, ведь вижу, как важно им обнять свои же мягкие игрушки,
– уточняет педагог.
Она также делится другими секретами работы.
Для меня очень важно доверие между мной и детьми. Это маленькие дети, и даже иногда бывает, что они меня своей мамой называют,
– признается Павлюк.
Говорит, что доверие учеников ей гарантирует правильно найденный к ним подход. Неудивительно, что школьники сразу бегут ее обнимать, когда только видят в коридоре. Даже рассказывают, какую игрушку принесли сегодня.
Я стараюсь эту тропинку выстроить к каждому. С кем-то уже удалось, с кем-то еще в процессе,
– говорит педагог.
Мать учеников, которых учит Павлюк, говорит: учительница пытается каждую тему интегрировать в реальную жизнь. Дети с ней учатся легко.
Отметим, что быть учительницей – детская мечта Леси Павлюк.
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Что известно о Лесе Павлюк
- Лучшей учительницей Украины в 2024 году стала Леся Павлюк из Ивано-Франковска.
- Она разрабатывает новые методики и внедряет их в учебный процесс.
- В 2020 году она попала в список 50 лучших учителей Украины.
- Также педагог является победительницей областного тура всеукраинского конкурса "Учитель года - 2019" в номинации "Учитель инклюзивного класса".
- Также попала в список 50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize 2024.