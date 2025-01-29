Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона. Педагог при этом поделилась секретами, как ей удается так хорошо ладить со своими учениками.

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Лучшая учительница Украины поделилась секретами преподавания

Леся Павлюк первая в Ивано-Франковске начала работать с инклюзивным классом. Она не только делится с учениками знаниями, но и пытается поддерживать их эмоционально. Ведь во время войны детям надо гарантировать и ощущение безопасности.

Учительница убеждена, что нормализации эмоций детей способствуют мягкие игрушки. Поэтому педагог позволяет ученикам брать их в класс и иметь возможность обнять даже во время учебного процесса.

Важно! Украинская учительница Леся Павлюк попала в список 50 лучших педагогов мира.

Я позволяю детям приносить мягкие игрушки, ведь вижу, как важно им обнять свои же мягкие игрушки,

– уточняет педагог.

Она также делится другими секретами работы.

Для меня очень важно доверие между мной и детьми. Это маленькие дети, и даже иногда бывает, что они меня своей мамой называют,

– признается Павлюк.

Говорит, что доверие учеников ей гарантирует правильно найденный к ним подход. Неудивительно, что школьники сразу бегут ее обнимать, когда только видят в коридоре. Даже рассказывают, какую игрушку принесли сегодня.

Я стараюсь эту тропинку выстроить к каждому. С кем-то уже удалось, с кем-то еще в процессе,

– говорит педагог.

Мать учеников, которых учит Павлюк, говорит: учительница пытается каждую тему интегрировать в реальную жизнь. Дети с ней учатся легко.

Отметим, что быть учительницей – детская мечта Леси Павлюк.

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Что известно о Лесе Павлюк