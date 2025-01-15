Преподает педагог в начальных классах в Лицее №7. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Global Teacher Prize Ukraine.

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Леся Павлюк поборется за звание лучшей учительницы мира

Это достижение наши педагоги покоряют уже второй год подряд.

Мир должен слышать о несокрушимости, устойчивость и адаптивность украинского образования в условиях войны. Если я имею возможность рассказать об этом, я сделаю все возможное. Еще несколько дней назад моя крестная желала, чтобы обо мне узнала Европа, а сегодня я узнала, что вошла в 50 лучших педагогов мира,

– делится победительница Global Teacher Prize Ukraine 2024 эмоциями.

С полным перечнем финалистов нынешней мировой премии можно ознакомиться на сайте.

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Что известно о Лесе Павлюк

Лучшей учительницей Украины в 2024 году стала Леся Павлюк из Ивано-Франковска.

Она разрабатывает новые методики и внедряет их в учебный процесс.

В 2020 году она попала в список 50 лучших учителей Украины.

Также педагог является победительницей областного тура всеукраинского конкурса "Учитель года - 2019" в номинации "Учитель инклюзивного класса".

В прошлом году было двое претендентов на победу

В 2023 году двое украинцев стали финалистами мировой премии для учителей Global Teacher Prize 2023. В списке лучших были тогда Людмила Таболина и Артур Пройдаков.

Людмила Таболина – финалистка премии Global Teacher Prize Ukraine 2019. Преподает украинский язык и литературу. Артур Пройдаков – победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021. Также преподает украинский язык и литературу.

Отметим, что Артур Пройдаков смог попасть в список 10 лучших педагогов мира 2023 года.

Что известно о Global Teacher Prize