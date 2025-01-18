Но второй семестр все же начался и получать новые знания надо. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" взамен вам расскажет вам, как наука продолжается в будах, то есть школах, Галичины.
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Что на галицкой гваре означает "шкраб, фыркать и шрайбуваты"
У пятнадцатой подборке подскажем вам, какими интересными диалектными словами с галицкой гвары вы можете обогатить свой словарный запас и употреблять их, когда будете рассказывать об обучении.
- вакації – канікули;
- фе́рії – канікули;
- буда – школа;
Бельферы в начале второго семестра традиционно спрашивают, не забыла ли бранжа все, что выучила в первом. Даже шутят, не стали ли они ту́манами восемьмнайцятыми и помнят ли, как шрайбуваты ручкой.
- бе́льфер – учитель;
- бра́нжа – школярі;
- ту́ман вісімнайцятий – тупак;
- шрайбува́ти – писати;
Бранжа в ответ шось фафрае, а бельфер говорит, чтобы шпрехали громко. Так, как тириндят на перемене.
- фа́фрати – невиразно говорити;
- шпре́хати – говорити;
- триндіти, тириндіти – теревенити;
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Бранжа же молчит и фыркает. Говорят, что будут блогерами, а учатся пусть шкрабы.
- шкраб – учень молодшого класу;
- фиркатися – нечемно висловлювати незадоволення;
Какие интересные образовательные слова есть во львовской гваре / Freepik
Бельфер в ответ их бештает и угрожает цваером. Также напоминает, что скоро матура. Она и покажет, кто есть кто.
- цва́єр – двійка;
- бе́штати – сварити;
- мату́ра – іспит зрілості, атестат про середню освіту;
Но так не во всех будах. Это только одна такая история.