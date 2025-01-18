Але другий семестр все ж розпочався і здобувати нові знання треба. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" натомість вам розкаже вам, як наука триває у будах, себто школах, Галичини.

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Що на галицькій ґварі означає "шкраб, фиркати і шрайбувати"

У п'ятнадцятій добірці підкажемо вам, якими цікавими діалектними словами з галицької ґвари ви можете збагатити свій словниковий запас та вживати їх, коли розповідатимете про навчання.

вакації – канікули;

фе́рії – канікули;

буда – школа;

Бельфери на початку другого семестру традиційно питають, чи не забула бранжа все, що вивчила у першому. Навіть жартують, чи не стали вони ту́манами вісімнайцятими і чи пам'ятають, як шрайбувати ручкою.

бе́льфер – учитель;

бра́нжа – школярі;

ту́ман вісімнайцятий – тупак;

шрайбува́ти – писати;

Бранжа у відповідь шось фафрає, а бельфер каже, щоб шпрехали голосно. Так, як тириндять на перервах.

фа́фрати – невиразно говорити;

шпре́хати – говорити;

триндіти, тириндіти – теревенити;

До теми На вулиці Львова вийшли бранжа і бельфери: кого так називають на галицькій говірці

Бранжа ж мовчить і фиркає. Кажуть, що будуть блогерами, а вчаться хай шкраби.

шкраб – учень молодшого класу;

фиркатися – нечемно висловлювати незадоволення;



Які цікаві освітні слова є у львівській ґварі / Freepik

Бельфер у відповідь їх бештає і погрожує цваєром. Також нагадує, що скоро матура. Вона і покаже, хто є хто.

цва́єр – двійка;

бе́штати – сварити;

мату́ра – іспит зрілості, атестат про середню освіту;

Але так не у всіх будах. То тільки одна така історія.