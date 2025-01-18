Але другий семестр все ж розпочався і здобувати нові знання треба. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" натомість вам розкаже вам, як наука триває у будах, себто школах, Галичини.
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Що на галицькій ґварі означає "шкраб, фиркати і шрайбувати"
У п'ятнадцятій добірці підкажемо вам, якими цікавими діалектними словами з галицької ґвари ви можете збагатити свій словниковий запас та вживати їх, коли розповідатимете про навчання.
- вакації – канікули;
- фе́рії – канікули;
- буда – школа;
Бельфери на початку другого семестру традиційно питають, чи не забула бранжа все, що вивчила у першому. Навіть жартують, чи не стали вони ту́манами вісімнайцятими і чи пам'ятають, як шрайбувати ручкою.
- бе́льфер – учитель;
- бра́нжа – школярі;
- ту́ман вісімнайцятий – тупак;
- шрайбува́ти – писати;
Бранжа у відповідь шось фафрає, а бельфер каже, щоб шпрехали голосно. Так, як тириндять на перервах.
- фа́фрати – невиразно говорити;
- шпре́хати – говорити;
- триндіти, тириндіти – теревенити;
До теми На вулиці Львова вийшли бранжа і бельфери: кого так називають на галицькій говірці
Бранжа ж мовчить і фиркає. Кажуть, що будуть блогерами, а вчаться хай шкраби.
- шкраб – учень молодшого класу;
- фиркатися – нечемно висловлювати незадоволення;
Які цікаві освітні слова є у львівській ґварі / Freepik
Бельфер у відповідь їх бештає і погрожує цваєром. Також нагадує, що скоро матура. Вона і покаже, хто є хто.
- цва́єр – двійка;
- бе́штати – сварити;
- мату́ра – іспит зрілості, атестат про середню освіту;
Але так не у всіх будах. То тільки одна така історія.