Учні та їхні батьки дякують наставникам за невтомну працю, добру науку і терпіння. 24 Канал приєднується до вітань і з нагоди свята у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" підкаже, як цікаво називають педагогів на львівській ґварі.
Як називають учителів на львівському діалекті?
У тридцять третій добірці ловіть також колоритні діалектизми з місцевого говору, які ви можете знайти та почути на Галичині у цей день.
Так, бранжа сьогодні чи ще в п'ятницю у буді привітала своїх бельферів і подарувала їм квіти та бомбони.
- Бе́льфер – учитель;
- бранжа – школярі;
- бу́да – школа;
Хоча всі прийшли такі ґалантні, але забав зараз не роблять – не той час. Просто всі разом стали до знимки біля бйю́рка.
- бомбо́ни – цукерки;
- бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;
- ґалантний – елегантний;
- забава – вечірка;
- знимка – фото;
Педагоги у Львові з нагоди Дня учителя 2025 / фото ЛМР
А батьки, дивлячись на своїй любих бахірів, побажали вчителям файного урльопу та доброго уздровиська. Ну і мати на ті вакації багато-багато центів.
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
- вакації – канікули;
- урльоп – відпустка;
- уздровисько – курорт;
- цент – гріш.