Ученики и их родители благодарят наставников за неутомимый труд, хорошую науку и терпение. 24 Канал присоединяется к поздравлениям и по случаю праздника в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подскажет, как интересно называют педагогов на львовской гваре.

Как называют учителей на львовском диалекте?

У тридцать третьей подборке ловите также колоритные диалектизмы из местного говора, которые вы можете найти и услышать на Галичине в этот день.

Так, бранжа сегодня или еще в пятницу в буде поздравила своих бельферов и подарила им цветы и бомбоны.

Бе́льфер – учитель;

бранжа – школярі;

бу́да – школа;

Хотя все пришли такие галантные, но забав сейчас не делают – не то время. Просто все вместе стали к снимку возле бйюрка.

бомбо́ни – цукерки;

бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;

ґалантний – елегантний;

забава – вечірка;

знимка – фото;



Педагоги во Львове по случаю Дня учителя 2025 / фото ЛГС

А родители, глядя на своих любимых бахиров, пожелали учителям прекрасного урльопа и хорошего уздровиська. Ну и иметь на те вакации много-много центов.