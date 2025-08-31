Хоть-не-хоть, а пора возвращаться на науку. Что интересного вы в этот день увидите во Львове, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

Какие интересные слова к 1 сентября есть во львовской гваре?

У шестнадцатой подборке ловите колоритные диалектизмы из местного языка, которые не обойдут вашего уха 1 сентября.

На День знаний возле каждой школы и университета – толпа ладно одетых панов и панов. И пока бранжа думает, за что им каждый год такое наказание, потому что уже ферии закончились и пора к буде, в ихних коллег из университета – другое настроение.

  • фе́рії – канікули;
  • буда – школа;
  • вака́ції – канікули;
  • бра́нжа – школярі;
  • колєга – друг;
  • дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;

Особенно у первокурсников. Потому что как-никак, а они уже академусы и не надо их воспринимать как какую-то гебру, которая еще не изучила все коридоры своего университета. Они только акомодуються. Для начала им лишь бы узнать, где здесь креденс.

  • акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
  • акомодуватися – звикати, пристосовуватися;
  • гебра – зборисько, збіговисько;
  • креде́нс – буфет;


Студенты во Львове на День знаний / "Твоє місто"

Но уже блестят как новая копейка. Поприходили на линейку выставить на показ свой новый модный анцуг и напомнить, что они уже не бранжа. Академусы.

  • анцуґ – одяг;

Кто пришел в вышиванке, кто – в маринарке, кто – в ветровке, но все гелтуються не на шутку. Смотрят по сторонам и все никак не могут понять, что значат те замысловатые латинские надписи на их Альма-матери.



Топовые львовские университеты / фото Марии Волошин

  • марина́рка – піджак;
  • вітрі́вка – спортивна куртка;
  • ґелтуватися – бути поважним;


Студенты во Львове на День знаний / "Твой город"

А пока стоят на торжественной линейке и представляют, как уже скоро будут ходить с индексами, а, может, – и с дзигаро.

  • і́ндекс – залікова книжка;
  • цигаро, дзигаро – цигарка, сигарета;

Но пусть себе молодежь радуется. Главное – чтобы за науку еще на первом курсе не забыли.

