Где позволяет ситуация с безопасностью, "виновники" праздника собираются на торжественные линейки. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет о языковых тонкостях этих событий.

Как рассказать о Дне знаний правильно?

У сто одиннадцатой подборке подскажем, какие ошибки вы можете допускать во время рассказа о празднике. Также то, какие суржиковые слова не стоит употреблять и какими правильными соответствиями их заменить.

Сентябрь – вересень;

знанія – знання;

школьники – школярі;

учителя – вчителі, учителі;

учьоба – навчання;

учбовий заклад – навчальний заклад;

Обратите внимание! Слово "учбовий" является калькой из русского языка. В украинском языке нет лексемы "учба" или "учьоба" – есть "навчання".



отримувати освіту – здобувати освіту;

бувші учні – колишні учні;

подарити самі гарні квіти – подарувати найгарніші квіти;

встрічати – зустрічати;

прийшли згідно розкладу – прийшли згідно з розкладом, відповідно до розкладу;

моя автобіографія – автобіографія;

Интересно! Первая часть слова автобиография – "авто" – означает свой, мой, поэтому надо употреблять "моя биография" или "автобиография".

строчки вірша – рядки вірша;

розкривати книжку – розгортати книжку;

стерти дошку – витерти дошку;

взнати – дізнатися;

Как правильно написать "День знаний"?

Во фразе "День знаний" только первое слово пишем с большой буквы. Согласно правописанию, в названиях исторических и календарных дат или праздников с большой буквы пишем первое (или единственное) слово. Кроме исключений.

Поэтому мирного вам Дня знаний! Получайте качественные знания и получайте хорошие оценки!