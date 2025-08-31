Где позволяет ситуация с безопасностью, "виновники" праздника собираются на торжественные линейки. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет о языковых тонкостях этих событий.
Как рассказать о Дне знаний правильно?
У сто одиннадцатой подборке подскажем, какие ошибки вы можете допускать во время рассказа о празднике. Также то, какие суржиковые слова не стоит употреблять и какими правильными соответствиями их заменить.
Сентябрь – вересень;
знанія – знання;
школьники – школярі;
учителя – вчителі, учителі;
учьоба – навчання;
учбовий заклад – навчальний заклад;
Обратите внимание! Слово "учбовий" является калькой из русского языка. В украинском языке нет лексемы "учба" или "учьоба" – есть "навчання".
1 сентября в школе / Фото 24 канала
отримувати освіту – здобувати освіту;
бувші учні – колишні учні;
подарити самі гарні квіти – подарувати найгарніші квіти;
встрічати – зустрічати;
прийшли згідно розкладу – прийшли згідно з розкладом, відповідно до розкладу;
моя автобіографія – автобіографія;
Интересно! Первая часть слова автобиография – "авто" – означает свой, мой, поэтому надо употреблять "моя биография" или "автобиография".
строчки вірша – рядки вірша;
розкривати книжку – розгортати книжку;
стерти дошку – витерти дошку;
взнати – дізнатися;
Как правильно написать "День знаний"?
Во фразе "День знаний" только первое слово пишем с большой буквы. Согласно правописанию, в названиях исторических и календарных дат или праздников с большой буквы пишем первое (или единственное) слово. Кроме исключений.
Поэтому мирного вам Дня знаний! Получайте качественные знания и получайте хорошие оценки!