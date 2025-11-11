Хотя украинцы успели порадоваться бабьим летом, все же с неохотой воспринимают прогнозы синоптиков о первых заморозках. Поэтому в эту золотую пору 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как прихорошить свою речь и избавиться от суржика, когда говорите об осени.

Интересно Не лемон и єжевіка: как правильно называть фрукты и ягоды на украинском

Как говорить об осени на украинском правильно?

У сто четырнадцатой подборке уточним, какие слова не стоит употреблять и как их заменить.

Для начала вспоминаем, как правильно называть осенние месяцы.

сентябрь – вересень;

октябрь – жовтень;

ноябрь – листопад;

Тогда переходим к словам, популярных осенью.

осінню – восени;

пора года – пора року;

краски – барви;

жолтий – жовтий;

зонтик – парасоля;

жолтогарячій – жовтогарячий;

лістья – листя;



Осень / Freepik

Не забываем и об осенних периодах и хобби.

бабье лето – бабине літо;

бархатний сезон – оксамитовий сезон;

собирати – збирати;

гріби – гриби

арєхі – горіхи;

А также – погодные капризы:

похолоданіє – похолодання;

мла – імла;

ливень – злива;

дощ іде чи падає;

Если вы еще сомневаетесь, какое слово употреблять относительно дождя – можете смело употреблять оба. Как объяснял доктор филологических наук Александр Пономарив, правильными являются оба варианта.

И не забываем о том, что украинцы так ждут этой осенью:

отопительний сезон – опалювальний сезон.

Теплой, мирной и светлой вам осени!