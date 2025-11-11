Хотя украинцы успели порадоваться бабьим летом, все же с неохотой воспринимают прогнозы синоптиков о первых заморозках. Поэтому в эту золотую пору 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как прихорошить свою речь и избавиться от суржика, когда говорите об осени.

Как говорить об осени на украинском правильно?

У сто четырнадцатой подборке уточним, какие слова не стоит употреблять и как их заменить.

Для начала вспоминаем, как правильно называть осенние месяцы.

  • сентябрь – вересень;
  • октябрь – жовтень;
  • ноябрь – листопад;

Тогда переходим к словам, популярных осенью.

  • осінню – восени;
  • пора года – пора року;
  • краски – барви;
  • жолтий – жовтий;
  • зонтик – парасоля;
  • жолтогарячій – жовтогарячий;
  • лістья – листя;


Не забываем и об осенних периодах и хобби.

  • бабье лето – бабине літо;
  • бархатний сезон – оксамитовий сезон;
  • собирати – збирати;
  • гріби – гриби
  • арєхі – горіхи;

А также – погодные капризы:

  • похолоданіє – похолодання;
  • мла – імла;
  • ливень – злива;
  • дощ іде чи падає;

Если вы еще сомневаетесь, какое слово употреблять относительно дождя – можете смело употреблять оба. Как объяснял доктор филологических наук Александр Пономарив, правильными являются оба варианта.

И не забываем о том, что украинцы так ждут этой осенью:

  • отопительний сезон – опалювальний сезон.

Теплой, мирной и светлой вам осени!