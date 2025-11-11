Хоч українці встигли натішитися бабиним літом, все ж з неохотою сприймають прогнози синоптиків про перші заморозки. Тож у цю золоту пору 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розкаже, як прихорошити своє мовлення та позбутися суржику, коли говорите про осінь.
Як говорити про осінь українською правильно?
У сто чотирнадцятій добірці уточнимо, які слова не варто вживати та як їх замінити.
Для початку згадуємо, як правильно називати осінні місяці.
- сентябрь – вересень;
- октябрь – жовтень;
- ноябрь – листопад;
Тоді переходимо до слів, популярних восени.
- осінню – восени;
- пора года – пора року;
- краски – барви;
- жолтий – жовтий;
- зонтик – парасоля;
- жолтогарячій – жовтогарячий;
- лістья – листя;
Осінь / Freepik
Не забуваємо і про осінні періоди та хобі.
- бабье лето – бабине літо;
- бархатний сезон – оксамитовий сезон;
- собирати – збирати;
- гріби – гриби
- арєхі – горіхи;
А також – погодні примхи:
- похолоданіє – похолодання;
- мла – імла;
- ливень – злива;
- дощ іде чи падає;
Якщо ви ще сумніваєтесь, яке слово вживати щодо дощу – можете сміливо вживати обидва. Як пояснював доктор філологічних наук Олександр Пономарів, правильними є обидва варіанти.
І не забуваємо про те, на що українці так чекають цієї осені:
- отопительний сезон – опалювальний сезон.
Теплої, мирної та світлої вам осені!