Хоч українці встигли натішитися бабиним літом, все ж з неохотою сприймають прогнози синоптиків про перші заморозки. Тож у цю золоту пору 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розкаже, як прихорошити своє мовлення та позбутися суржику, коли говорите про осінь.

Цікаво Не лемон і єжевіка: як правильно називати фрукти і ягоди українською

Як говорити про осінь українською правильно?

У сто чотирнадцятій добірці уточнимо, які слова не варто вживати та як їх замінити.

Для початку згадуємо, як правильно називати осінні місяці.

сентябрь – вересень;

октябрь – жовтень;

ноябрь – листопад;

Тоді переходимо до слів, популярних восени.

осінню – восени;

пора года – пора року;

краски – барви;

жолтий – жовтий;

зонтик – парасоля;

жолтогарячій – жовтогарячий;

лістья – листя;



Осінь / Freepik

Не забуваємо і про осінні періоди та хобі.

бабье лето – бабине літо;

бархатний сезон – оксамитовий сезон;

собирати – збирати;

гріби – гриби

арєхі – горіхи;

А також – погодні примхи:

похолоданіє – похолодання;

мла – імла;

ливень – злива;

дощ іде чи падає;

Якщо ви ще сумніваєтесь, яке слово вживати щодо дощу – можете сміливо вживати обидва. Як пояснював доктор філологічних наук Олександр Пономарів, правильними є обидва варіанти.

І не забуваємо про те, на що українці так чекають цієї осені:

отопительний сезон – опалювальний сезон.

Теплої, мирної та світлої вам осені!