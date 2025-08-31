Де дозволяє безпекова ситуація, "винуватці" свята збираються на урочисті лінійки. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість про мовні тонкощі цих подій.
Читайте Вже не бранжа – академуси: які цікаві слова можна почути у Львові на День знань
Як розповісти про День знань правильно?
У сто одинадцятій добірці підкажемо, яких помилок ви можете припускатися під час розповіді про свято. Також те, які суржикові слова не варто вживати і якими правильними відповідниками їх замінити.
Сентябрь – вересень;
знанія – знання;
школьники – школярі;
учителя – вчителі, учителі;
учьоба – навчання;
учбовий заклад – навчальний заклад;
Зверніть увагу! Слово "учбовий" є калькою з російської мови. В українській мові немає лексеми "учба" чи "учьоба" – є навчання.
1 вересня у школі / Фото 24 каналу
отримувати освіту – здобувати освіту;
бувші учні – колишні учні;
подарити самі гарні квіти – подарувати найгарніші квіти;
встрічати – зустрічати;
прийшли згідно розкладу – прийшли згідно з розкладом, відповідно до розкладу;
моя автобіографія – автобіографія;
Цікаво! Перша частина слова автобіографія – "авто" – означає свій, мій, тому треба вживати "моя біографія" або "автобіографія".
строчки вірша – рядки вірша;
розкривати книжку – розгортати книжку;
стерти дошку – витерти дошку;
взнати – дізнатися;
До теми День Незалежності України чи День незалежності України: як правильно писати
Як правильно написати "День знань"?
У фразі "День знань" лише перше слово пишемо з великої літери. Відповідно до правопису, у назвах історичних і календарних дат або свят з великої букви пишемо перше (або єдине) слово. Окрім винятків.
Тож мирного вам Дня знань! Здобувайте якісні знання та отримуйте хороші оцінки!