Як і близько 100 років тому, українці зі зброєю у руках змушені боронити рідну землю та відстоювати її кордони від агресора. З нагоди свята 24 Канал розповість, як правильно писати назву цього важливого для нас свята.

До теми Очікуємо не "побєду": як правильно українською розповісти про День Незалежності

День Незалежності України – як правильно писати?

Українці зараз – як ніколи – повинні оберігати та примножувати мову й культуру, які є наріжними каменями ідентичності держави.

Цього разу уточнюємо, як правильно писати назву одного з найважливіших державних свят.

Якщо заглянемо до українського правопису, то побачимо, що приватні свята варто писати з малої букви. Наприклад, якщо згадуєте про чийсь день народження. З державними святами – інша річ.

Якщо назва складається з двох або більше слів, то тільки перше слово варто писати з великої букви. Наприклад, День пам'яті та примирення. День учителя тощо.

Що важливо, є три державні свята, у назвах яких варто писати з великої букви кожне слово. Серед них:

День Конституції України;

День Соборності України;

День Незалежності України.

Цікаво! З відвагою, завзяттям і люттю: які неймовірно красиві українські слова має знати кожен.

Ми також розповідали, які милозвучні синоніми має слово "незалежність".