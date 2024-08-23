А також оберігати та примножувати мову й культуру, які є наріжними каменями ідентичності держави. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе грамотно розповісти про День Незалежності України.
До теми Національний скарб: як правильно розповісти про свою вишиванку українською
Як українською розповісти про День Незалежності
У вісімдесятій добірці розповімо вам, щодо яких слів ви можете помилятися, коли розповідаєте про свято. Або ж чуєте їх з уст співрозмовників. Також підкажемо правильні варіанти.
- страна – держава;
- незавісімость – незалежність;
За існування своєї держави та її незалежність наш народ бореться століттями. І змушений писати її історію у тяжкі періоди не пером, а кров'ю.
- защитники – захисники;
- звільняти територію – визволяти, відвойовувати територію;
- флаг – прапор;
Мужнім українських захисникам і захисницям у періоди нападів, зазіхань ворогів та окупації доводиться брати в руки зброю та проганяти загарбників. Ціною своїх життів вони встановлюють українські прапори на відвойованих територіях.
- празнік – свято;
- государсвенний – державний;
І у це державне свято українці по-особливому розуміють ціну свободи та вшановують своїх мужніх оборонців: тих, які борються зараз, і тих, які поклали життя за свою державу.
- побєда – перемога;
- жизнь – життя;
- ожидати – очікувати;
- самий кращий – найкращий;
І розуміють: дедалі більше очікують на Перемогу нашої країни у війні, яка на своєму шляху, на жаль, забирає щоразу нові життя найкращих синів і доньок України. А поки моляться і допомагають тим, хто своїми плечима тримає фронт і оберігає своїх і своє.
І, як писав наш Пророк: "Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!".