А також оберігати та примножувати мову й культуру, які є наріжними каменями ідентичності держави. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе грамотно розповісти про День Незалежності України.

До теми Національний скарб: як правильно розповісти про свою вишиванку українською

Як українською розповісти про День Незалежності

У вісімдесятій добірці розповімо вам, щодо яких слів ви можете помилятися, коли розповідаєте про свято. Або ж чуєте їх з уст співрозмовників. Також підкажемо правильні варіанти.

страна – держава;

незавісімость – незалежність;

За існування своєї держави та її незалежність наш народ бореться століттями. І змушений писати її історію у тяжкі періоди не пером, а кров'ю.

защитники – захисники;

звільняти територію – визволяти, відвойовувати територію;

флаг – прапор;

Мужнім українських захисникам і захисницям у періоди нападів, зазіхань ворогів та окупації доводиться брати в руки зброю та проганяти загарбників. Ціною своїх життів вони встановлюють українські прапори на відвойованих територіях.

празнік – свято;

государсвенний – державний;

І у це державне свято українці по-особливому розуміють ціну свободи та вшановують своїх мужніх оборонців: тих, які борються зараз, і тих, які поклали життя за свою державу.

побєда – перемога;

жизнь – життя;

ожидати – очікувати;

самий кращий – найкращий;

І розуміють: дедалі більше очікують на Перемогу нашої країни у війні, яка на своєму шляху, на жаль, забирає щоразу нові життя найкращих синів і доньок України. А поки моляться і допомагають тим, хто своїми плечима тримає фронт і оберігає своїх і своє.

І, як писав наш Пророк: "Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!".