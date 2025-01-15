Термин "отгул" и сам день отдыха использовали едва ли не все рабочие. А как это понятие регулируется законодательно выясняет 24 Канал, ссылаясь на Профсоюз работников образования и науки.

Смотрите также В одной из областей Украины могут закрыть или реорганизовать более 50 школ

Как регулируются отгулы

Профсоюз работников образования Украины предоставил разъяснения относительно практики предоставления и использования отгулов.

Прежде всего термин "отгул" не имеет четкого определения в трудовом законодательстве. Этот день считается днем отдыха, который предоставляется работнику как компенсация за работу в нерабочий день или в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии со статьей 72 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), работник, привлеченный к работе в выходной день, имеет право получить компенсацию в виде отгула или двойной оплаты труда за этот день. Предусмотрено, что способ компенсации согласовывается между работником и работодателем.

Следует обратить внимание, что в период действия военного положения норма статьи 71 КЗоТ, которая запрещает привлечение работников к работе в выходные дни без их согласия, временно не применяется. В профсоюзе отметили, что работники и в дальнейшем имеют право на компенсацию за работу в выходные дни в соответствии со статьей 72 КЗоТ.

К случаям привлечения работника к работе в выходные дни является отправка работника в командировку. В таких случаях компенсация за работу в выходной день тоже остается актуальной.

Важно помнить, что самовольное использование отгулов без согласования с работодателем считается прогулом. Это может стать основанием для увольнения в соответствии с п.4 ч.1 ст.40 КЗоТ.

Важно! В п.24 постановления Пленума Верховного Суда Украины "О практике рассмотрения судами трудовых споров" от 6.11.92 года №9 указано, что прогулом считается отсутствие работника на работе без уважительной причины как в течение целого рабочего дня, так и более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня.

Профсоюз призывает работников учебных заведений внимательно относиться к оформлению отгулов и согласовывать их с работодателем, чтобы избежать возможных конфликтов или обвинений в нарушении трудовой дисциплины.

Поскольку термин "отгул" не урегулирован трудовым законодательством, на практике возможно применение другого термина, предоставления "свободного от работы дня / дней" работнику по основаниям определенных действующим законодательством.