Однак не всі з них надіслали комплекти документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Скільки педагогів буде учасниками сертифікації

Подати заявку на участь у сертифікації могли вчителі початкових класів, педагоги, які викладають математику, українську мову і літературу, навчальні предмети (інтегровані курси) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі "Суспільствознавство", а також вчителі англійської мови.

Так, зареєстрували цьогоріч 3060 осіб. 33 учителям відмовили в реєстрації через невідповідність інформації, зазначеної в їхніх документах, та/або вимогам до учасника сертифікації. 5 педагогам реєстрацію анулювали.

Зареєстровані учасники отримали логіни та PIN-коди для доступу до своїх кабінетів учасника сертифікації, розміщеного на сайті УЦОЯО.

У першому етапі сертифікації зможуть узяти участь 1421 учитель початкових класів (94,73 % від установленої квоти для реєстрації цієї категорії), 421 учитель математики (42,1 %), 425 учителів української мови і літератури (42,5 %), 337 учителів історії та громадянських дисциплін (33,7 %), а також 456 учителів іноземної (англійської) мови (91,2 %),

– повідомили в УЦОЯО.

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Коли повідомлять про час та місце проведення реєстрації

До 29 січня в кабінетах учасників сертифікації – учителів початкових класів, математики, української мови і літератури, історії та громадянської освіти – розмістять листи-виклики. У них вкажуть адреси пунктів проведення незалежного тестування. Для цих категорій учасників перший етап сертифікації відбудеться вже 8 лютого.

Учителі іноземної (англійської) мови дізнаються про місце та час незалежного тестування до 29 серпня, а братимуть участь у ньому 13 вересня.