Педагогів, які уміють навчати дітей з вадами зору не так багато, у Кіровоградській області їх лише 11. Одна із них – незряча. Як навчає вчителька свою ученицю, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Суспільне.Кропивницький".

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Як проходить навчання у вчительки-тифлопедагога

В одному з ліцеїв Кропивницького працює незряча вчителька-тифлопедагог Оксана Панченко. Нині вона викладає для 14-річної дівчинки Вікторії з порушенням зору, яка навчається за індивідуальним графіком. Дівчинка змогла навчатися лише рік тому, і дуже радіє, що може відвідувати школу. Мама дівчинки поділилася, що складно було знайти педагога, а з пані Оксаною одразу порозумілися.

Оксана Панченко та її учениця Вікторія / скриншот "Суспільне.Кропивницький"

Дівчина освоює програму 1 – 4 класу. Педагогиня навчає не лише читанню шрифтом Брайля, але вмінням орієнтуватися у просторі, соціально-побутовому орієнтуванню, математиці, українській мові та предмету "Я досліджую світ".

Тифлопедагогіка – це не тільки навчання шрифтом Брайля, це і навчання орієнтуванню у просторі, соціально-побутовому орієнтуванню, математиці, українській мові, предмету "Я досліджую світ",

– ділиться вчителька.

Урок просторового орієнтування / скриншот "Суспільне.Кропивницький"

Вчителька здобула освіту в київському університеті, закінчивши факультет інклюзивної освіти. Пані Оксана поділилася, що дуже любить дітей та завжди мріяла їх навчати.

Я дуже люблю дітей. Для мене діти – це все. Мені хотілось також їх навчати. Розуміла, що оскільки я незряча, я не зможу брати велику групу дітей,

– говорить Оксана Панченко.

У вчительки є асистентка – бабуся учениці. І вони спільно працюють над виконанням навчальної програми. Педагогиня друкує навчальні плани за допомогою спеціальної голосової програми на компʼютері.

Я пишу на комп’ютері, потім скидаю їй теми. Вона пише собі в зошит, переписує в журнал. У школі є необхідне обладнання: магнітні дошки й прилади шрифтом Брайля. Я шукаю твори в інтернеті й переписую шрифтом Брайля. Було б чудово, якби був брайлівський принтер,

– коментує Панченко.

У ліцеї раніше були класи, де навчалися діти з порушенням зору, тому відповідними підручниками шрифтом Брайля заклад забезпечений.

Важливо! У школах Кіровоградщини навчається 41 дитина з порушенням зору, і ще 100 у спеціалізованому закладі Світловодська. Діти навчаються за спеціальною програмою адаптованою для дітей.