Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення організаторів заходу. Подія відбудеться 28 березня 2025 року. А програма для запрошених охоплює 26 – 29 березня 2025 року.

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Українські педагоги можуть взяти участь у саміті Нобелівської премії

У березні 2025 у Стокгольмі перед вчителями з усього світу виступатимуть Нобелівські лавреати, провідні науковці, громадські активісти. Учасники саміту говоритимуть про сучасну важливість освіти.

Тема заходу – "Майбутнє демократії. Як навчати демократичних цінностей, довіри та критичного мислення? Які навички найнеобхідніші молодому поколінню, щоб поширювати і зберігати демократичне суспільство?".

Шведський інститут (SI) пропонує фінансове забезпечення приїзду і участь у 4-денному саміті 20 вчителів.

Зверніть увагу! Ознайомитися із програмою заходу можна тут.

Хто може взяти участь у саміті

З Європи вітають участь вчителів з двох країн: України та Молдови. Подавати заявку можуть освітяни, які працюють у дошкільних установах, в закладах середньої освіти та вишах.

Організатори покривають:

проїзд;

харчування;

4 ночі проживання;

навчання, заплановане програмою саміту.

Учасникам вчительського Саміту Нобелівської премії треба вільно володіти англійською, працювати на території України, після заходу організувати для своїх колег хаб за підсумками зустрічі у Стокгольмі.