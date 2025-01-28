Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия. Событие состоится 28 марта 2025 года. А программа для приглашенных охватывает 26 – 29 марта 2025 года.
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Украинские педагоги могут принять участие в саммите Нобелевской премии
В марте 2025 в Стокгольме перед учителями со всего мира выступят Нобелевские лауреаты, ведущие ученые, общественные активисты. Участники саммита будут говорить о современной важности образования.
Тема мероприятия – "Будущее демократии. Как обучать демократическим ценностям, доверия и критического мышления? Какие навыки необходимы молодому поколению, чтобы распространять и сохранять демократическое общество?".
Шведский институт (SI) предлагает финансовое обеспечение приезда и участие в 4-дневном саммите 20 учителей.
Обратите внимание! Ознакомиться с программой мероприятия можно здесь.
Кто может принять участие в саммите
Из Европы приветствуют участие учителей из двух стран: Украины и Молдовы. Подавать заявку могут педагоги, которые работают в дошкольных учреждениях, в учреждениях среднего образования и вузах.
Организаторы покрывают:
- проезд;
- питание;
- 4 ночи проживания;
- обучение, запланированное программой саммита.
Участникам учительского Саммита Нобелевской премии надо свободно владеть английским, работать на территории Украины, после мероприятия организовать для своих коллег хаб по итогам встречи в Стокгольме.