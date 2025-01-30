Українка Юлія Кузьмін, яка нині проживає у США розповіла, що отримує за годину своєї роботи. Про роботу в американських школі та дитсадку пише 24 Канал, посилаючись на "Моя школа".

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Які зарплати в американських освітян

В інтерв'ю освітянка Юлія Кузьмін розповіла, що в американських учителів зарплати невеликі. Вона працює вчителькою в українській школі та отримує зарплату у 20 доларів (близько 833 гривень), а ще асистенткою виховательки в дитячому садку – 17 доларів (близько 708 гривень) за годину. З цих двох сум потрібно сплачувати податок.

Але це типові зарплати, навіть у дипломованих учителів у американських школах. Однак є бонуси – страховка, оплачувані відпустки, лікарняні, свята.

Сама пані Юлія не має учительської ліцензії в США, а щоб отримати диплом вчителя, потрібно ще 2 – 3 роки коледжу та нострифікація українського диплома. Раніше, в Україні, вона працювала у бібліотеці.

В українській школі отримую 20 доларів (близько 833 гривень) за годину, працевлаштована офіційно, з цієї суми ще сплачую податок. У садочку мені платять 17 доларів (близько 708 гривень) на годину, починала з мінімальних 16 доларів (близько 666 гривень) з яких також ще стягується податок. В українській школі вчителів вистачає, враховуючи ситуацію з напливом українців протягом двох останніх років. Щодо садочка, то в нашому постійно є вакантне місце, бо робота важка і недооцінена матеріально,

– сказала вона.

Як адаптувалися українські діти

Юлія Кузьмін розповіла, що завдання школи, у якій вона працює, є навчити студентів, які у більшості вже народилися в США, говорити, читати і писати українською мовою та знати українську історію і традиції. Щосуботи проводяться шість уроків – українська мова, література, історія, географія, культура, малювання і музика. Є класи з кіндергарден (від трьох років і до випускного десятого класу).

Після уроків діє наша організація "Пласт" для охочих. Також постійно відбуваються репетиції і готуються сценарії на всі українські свята,

– додала освітянка.

Відзначила, що діти з України, які приїхали до Штатів за програмою United for Ukraine, почуваються дуже впевнено в українських школах. Їхній рівень знання мови, історії України, географії та культури не зрівняти з "американськими" українцями. Вони ходять до закладів скоріше для спілкування.

Однак, українські біженці мають проблеми з англійською мовою саме в американських школах. І щоб вивчення ішло швидше використовує ігрові моделі навчання.

Тому на уроках зі старшими класами (я вчителька на заміну, маю можливість працювати з різними віковими категоріями) пропонувала дітям гру в перекладачів: розігрували сценки, ніби приїжджає американець в Україну, і йому потрібний перекладач. Або навпаки – перекладач потрібен українцю в Америці. Учні сприймали такі ігри на ура,

– прокоментувала Кузьмін.

Юлія Кузьміна з учнями / фото вчительки надане для "Моя школа"

Щодо відмінностей між українською та американською освітою, прокоментувала, що в американських школах фокус більше на активне навчання, проєктну роботу та розвиток критичного мислення – вчать вчитися. А українська освіта більше орієнтована на теоретичне навчання і знову ж таки на підготовку до іспитів, тестів.