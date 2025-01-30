Украинка Юлия Кузьмин, которая сейчас проживает в США рассказала, что получает за час своей работы. О работе в американских школе и детском саду пишет 24 Канал, ссылаясь на "Моя школа".

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Какие зарплаты у американских педагогов

В интервью педагог Юлия Кузьмин рассказала, что у американских учителей зарплаты небольшие. Она работает учительницей в украинской школе и получает зарплату в 20 долларов (около 833 гривен), а еще ассистенткой воспитательницы в детском саду – 17 долларов (около 708 гривен) в час. С этих двух сумм нужно платить налог.

Но это типичные зарплаты, даже у дипломированных учителей в американских школах. Однако есть бонусы – страховка, оплачиваемые отпуска, больничные, праздники.

Сама Юлия не имеет учительской лицензии в США, а чтобы получить диплом учителя, нужно еще 2 – 3 года колледжа и нострификация украинского диплома. Ранее, в Украине, она работала в библиотеке.

В украинской школе получаю 20 долларов (около 833 гривен) в час, трудоустроена официально, с этой суммы еще плачу налог. В садике мне платят 17 долларов (около 708 гривен) в час, начинала с минимальных 16 долларов (около 666 гривен) с которых также еще взимается налог. В украинской школе учителей хватает, учитывая ситуацию с наплывом украинцев в течение двух последних лет. Относительно садика, то в нашем постоянно есть вакантное место, потому что работа тяжелая и недооценена материально,

– сказала она.

Как адаптировались украинские дети

Юлия Кузьмин рассказала, что цель школы, в которой она работает, – научить студентов, которые в большинстве уже родились в США, говорить, читать и писать на украинском языке и знать украинскую историю и традиции. Каждую субботу проводятся шесть уроков – украинский язык, литература, история, география, культура, рисование и музыка. Есть классы с киндергарден (от трех лет и до выпускного десятого класса).

После уроков действует наша организация "Пласт" для желающих. Также постоянно проходят репетиции и готовятся сценарии на все украинские праздники,

– добавила педагог.

Отметила, что дети из Украины, которые приехали в Штаты по программе United for Ukraine, чувствуют себя очень уверенно в украинских школах. Их уровень знания языка, истории Украины, географии и культуры не сравнить с "американскими" украинцами. Они ходят в заведения скорее для общения.

Однако, украинские беженцы имеют проблемы с английским языком именно в американских школах. И чтобы изучение шло быстрее использует игровые модели обучения.

Поэтому на уроках со старшими классами (я учительница на замену, имею возможность работать с разными возрастными категориями) предлагала детям игру в переводчиков: разыгрывали сценки, будто приезжает американец в Украину, и ему нужен переводчик. Или наоборот – переводчик нужен украинцу в Америке. Ученики воспринимали такие игры на ура,

– прокомментировала Кузьмина.

Юлия Кузьмина с учениками / фото учительницы предоставлено для "Моя школа"

Относительно различий между украинским и американским образованием, прокомментировала, что в американских школах фокус больше на активное обучение, проектную работу и развитие критического мышления – учат учиться. А украинское образование больше ориентировано на теоретическое обучение и опять же на подготовку к экзаменам, тестов.