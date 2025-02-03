То есть меньше чем 8 тысяч гривен. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на разъяснение, опубликованное на портале "Бухгалтерия".
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Кто из учителей не почувствует получения доплат
Так, начисление педагогам зарплаты за январь 2025 года такой же, как в декабре 2024 году, объясняют доплатой к минимальной заработной плате. В некоторых случаях эта доплата может быть почти полностью компенсирована "учительской тысячей".
Если у педагога заработная плата меньше минимальной, тогда начисляется доплата до минимальной зарплаты. Например, для 11-го тарифного разряда доплата для заработной платы на уровне "голого" оклада в декабре 2024 года составляет 1706 гривен. Однако уже в январе, при наличии доплаты правительства в размере 1300 гривен, доплата до минимальной заработной платы сократится до 406 гривен (1706 – 1300).
То есть, несмотря на ежемесячную доплату в размере 1300 гривен, в таком случае зарплата педагога де-факто не изменится.
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Что известно о доплатах учителям
- С 1 января 2025 года учителя в Украине получают ежемесячную доплату к зарплате в размере 1000 гривен, которая вырастет до 2000 гривен с 1 сентября.
- В МОН отметили, что доплаты предусмотрены для всех педагогических работников школ: учителей, психологов, руководителей кружков и тому подобное.
- Средства будут начислять независимо от того, обратился ли учитель, или не обратился. Их заложили в государственный бюджет на 2025 год.