У МОН пояснили, що ця виплата не призведе до зменшення доплати до мінімальної заробітної плати, яку отримують ці вчителі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Чи отримають доплати вчителі з мінімальною зарплатою

У МОН зауважили, що уряд змінив назву вищезгаданої доплати із "за особливі умови роботи" на "за роботу в несприятливих умовах праці". Так урегулювали неврахування цієї доплати для обчислення розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру.

Якщо місячна заробітна плата працівника є нижчою, ніж законодавчо визначена мінімальна (8000 гривень на лютий 2025 року), роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховується доплата за роботу в несприятливих умовах праці,

– повідомили у МОН.

Цікаво! Вищезгадану доплату (1000 гривень) вже отримують майже 500 тисяч вчителів в Україні.

Отже, цю доплату нараховують понад мінімальну заробітну плату. Якщо освітянину до появи "вчительської тисячі" встановлювали доплату до мінімальної заробітної плати, то ця доплата залишається такою самою. "Учительську тисячу" натомість додатково нараховують понад мінімальну заробітну плату.

Приклад: учитель не має категорії, стажу роботи, отримує мінімальну надбавку за престижність (5%) і не виконує додаткової роботи, за яку передбачено доплати (класне керівництво, перевірка навчальних робіт, завідування кабінетом, робота в інклюзивному класі тощо). Тоді нарахована місячна заробітна плата (у разі навантаження 18 годин на тиждень) становитиме 7269,57 гривень. Такому педагогу мають доплачувати до мінімальної зарплати 730,43 гривень,

– уточнили у відомстві.

І додали, що з 1 січня 2025 року встановили доплату за несприятливі умови праці в розмірі 1300 гривень. З цією доплатою нарахована заробітна плата становитиме 9300 гривень (8000 гривень + 1300 гривень).