Таку доплату (1000 гривень) вже отримують майже 500 тисяч вчителів. Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, зазначає 24 Канал.
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Скільки педагогів отримують "вчительську тисячу"
Прем'єр зазначив, що додаткову щомісячну виплату педагогам здійснюють у межах програми "Вчительська доплата". Вона є однією з десяти програм "Зимової підтримки".
Передбачили в бюджеті на цей рік 12 мільярдів гривень субвенції. Завдяки цьому "Вчительську доплату" отримують майже 500 тисяч педагогів,
– повідомив Денис Шмигаль.
При цьому нагадав, що з вересня сума цієї доплати становитиме дві тисячі гривень.
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Не всі освітяни відчують виплату "вчительської тисячі"
- Не всі педагоги в Україні відчують виплату обіцяної урядом "вчительської тисячі".
- Якщо в освітянина заробітна плата менша за мінімальну, тоді нараховується доплата до мінімальної зарплатні.
- Наприклад, для 11-го тарифного розряду доплата для заробітної плати на рівні "голого" окладу в грудні 2024 року становить 1706 гривень.
- Однак уже в січні, за наявності доплати уряду у розмірі 1300 гривень, доплата до мінімальної заробітної плати скоротиться до 406 гривень (1706 – 1300).
- Тобто, незважаючи на щомісячну доплату у розмірі 1300 гривень, у такому разі зарплата педагога де-факто не зміниться.