Об измененной сумме доплаты учителям с 1 сентября во время телемарафона сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив, пишет 24 Канал.

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Как изменятся доплаты учителям с сентября

Андрей Сташкив рассказал, что зарплата учителя составляет 13 тысяч гривен. По словам заместителя министра, этого недостаточно, поэтому с сентября доплата будет увеличена вдвое.

С 1 сентября 2025 года доплата будет увеличена в два раза и будет составлять 2600 гривен. Соответственно на руки учителю будет выдаваться минимум 2000 гривен. Опять же, если учитель работает больше, чем на ставку, эта доплата будет увеличена пропорционально,

– сказал Сташкив.

Он отметил, что важно, чтобы учителя получили достойную заработную плату, когда минимальный должностной оклад составляет 3 минимальные заработные платы – так предусмотрено и в законе об образовании. Однако пока в государственном бюджете средств недостаточно.

И в этом году в государственный бюджет заложено, несмотря на то, что у нас уменьшилось количество школ, уменьшилось количество учеников в школах, ту же сумму на заработную плату учителям. При этом на эту выплату, дополнительно еще было найдено 12 миллиардов гривен, и она предусмотрена на этот год,

– сказал Сташкив.

Чиновник добавил, что средства на первое полугодие, то есть до конца этого учебного года, уже распределены и есть в территориальных общинах. С сентября будет осуществлено перераспределение дополнительного финансового ресурса для общин, с тем чтобы с 1 сентября учителя могли получать 2000 гривен доплаты.

Напомним! С 1 января учителя уже получают доплаты в размере 1300 гривен, но реально на руки получают 1000. Однако сумма зависит от нагрузки учителя.

Чтобы грамотно распределить средства по территориальным общинам, следует проанализировать, сколько учителей будет работать в следующем учебном году.

Единственное, что нам нужно будет проанализировать количество учителей, которые будут работать с 1 сентября. Поэтому мы сейчас распределили только по июнь и после окончания учебного года распределим остальную сумму на территориальные общины,

– сказал Сташкив.

Поэтому, ожидаем доплаты уже со следующего учебного года. Но сколько "съест" инфляция время покажет.