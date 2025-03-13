Министерство образования и науки Украины разъяснило, кто из педагогов имеет право получать доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН.

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Кто может получать "учительскую тысячу"

Установление доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда регулирует постановление правительства от 08.11.2024 № 1286. На выплату денег учителям в коммунальных учебных заведениях предусмотрели отдельную субвенцию из госказны местным бюджетам.

1. Кому устанавливают доплаты?

Доплату за работу в неблагоприятных условиях труда установили педагогам школ государственной и коммунальной формы собственности.

2. Можно ли выплачивать доплату педагогам дошкольных отделений школ за счет средств субвенции на доплаты?

Да, средства субвенции на доплаты направлены на выплату доплаты всем педагогам школ всех типов коммунальной формы собственности (в том числе и педагогическим работникам структурных подразделений школ).

3. Устанавливают ли доплату педагогам школ, в которых образовательный процесс проходит по дистанционной или смешанной форме и которые работают дистанционно? Устанавливают ли доплату педагогам, которые находятся за пределами страны или являются переселенцами, и работают дистанционно?

Постановление № 1286 не предусматривает ограничений относительно формы организации труда педагога или места его пребывания для установления доплаты. Ее получают все педагоги, которые работают в школах и получают там зарплату.

При этом в МОН отметили, что педагогам, которые находятся в отпуске без сохранения зарплаты и с которыми приостановили трудовой договор или объявили простой, не начисляют зарплату. Поэтому они не будут получать доплату за эти периоды.

В ведомстве также разъяснили вопросы тарификации и почасовой оплаты, вопрос отпускных, летнего периода, больничных, командировок и каникул и тому подобное.

Ранее мы писали о том, сколько педагогов в Украине получают "учительскую тысячу".