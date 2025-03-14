Тож збільшення заробітної плати педагогів зросло більш ніж на 10 відсотків. Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, інформує 24 Канал.

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Чи зросла цьогоріч зарплата вчителів

Посадовець зазначив, що питання соціального забезпечення вчителів є справді великою проблемою і потребує негайного розв'язання.

В цьому році уряд забезпечив збільшення заробітної плати більш ніж на 10 відсотків. Цього, звичайно, недостатньо. Це 12 мільярдів гривень, та сума, на яку збільшена освітня субвенція для оплати праці вчителям,

– уточнив міністр.

Також очільник МОН додав, що проблема низької заробітної плати стосується не лише вчителів, але всіх освітян і педагогів, які працюють у сфері дошкільної, фахової передвищої, професійної та вищої освіти.

Відповідно до Закону "Про освіту" ми мусимо знайти кошти в обсязі 270 мільярдів на збільшення заробітної плати. І працюємо над тим, щоб або поетапно, або одномоментно при появі таких коштів забезпечити виконання цієї статті,

– резюмував Лісовий.

Раніше у МОН роз'яснили, хто з педагогів може отримувати доплату до зарплати.